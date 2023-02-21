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  • Опубликована сегодня в 16:01

Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования

В ближайшее время правительство России начнет плодотворную работу над реформой высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков прокомменировал такое решение, сказав, что:

  • Новая система образования предполагает возможность бесплатного поступления в магистратуру после любого базового высшего образования;
  • Изменения в работе преподавателей и студентов в связи с новой системой высшего образования в России будут минимальны;
  • Программы аспирантуры в России сохраняются, они будут выделены в отдельный вид подготовки;
  • Дипломы бакалавриата продолжат котироваться и в России, и за рубежом.

Напомним, что 21 февраля текущего года состоялось выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием. Оно длилось 1 час 45 минут.

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