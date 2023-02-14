Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна обеспечить интересы своих граждан, а судебная система их защитить. Об этом он сообщил во время совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.

Таким образом, глава государства прокомментировал дискуссии, которые развернулись после выхода России из Европейского суда по правам человека.

"Конечно, и в юридической общественности, и в стране думающие люди задумались о последствиях таких наших решений. Развернулась дискуссия. Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране? Я не буду скрывать, и я тоже об этом задумался, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна надежно защитить", — отметил Путин.

Напомним, 15 марта 2022 года Москва прислала ноту о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что не будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут противоречить Конституции России.