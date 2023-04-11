Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо более активно использовать кадровый потенциал регионов. Об это он сообщил во время совещания по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что в стране не хватает рабочих рук, поэтому надо использовать те регионы, в которых еще сохраняется высокая безработица. В целом по стране безработица составляет 3,5%, что является исторически минимальным показателем.