Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо более активно использовать кадровый потенциал регионов. Об это он сообщил во время совещания по экономическим вопросам.
Глава государства отметил, что в стране не хватает рабочих рук, поэтому надо использовать те регионы, в которых еще сохраняется высокая безработица. В целом по стране безработица составляет 3,5%, что является исторически минимальным показателем.
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