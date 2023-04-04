Президент России Владимир Путин заявил, что экспорт сельскохозяйственной продукции вырос в несколько раз. Об этом он сообщили во время своего визита в Тулу.
Однако это нельзя сказать об импорте, он, наоборот, сократился. В настоящее время Россия борется за рынки сбыта своих сельскохозяйственных товаров.
Напомним, выступая с посланием к Федеральному собранию глава государства отметил, что экспорт сельскохозяйственной продукции в 2022–2023 года составит 55-60 млн тонн зерна.
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Кроме того, приостанавливается рассмотрение просьб о выдаче россиянам видов на жительство и предоставление литовского гражданства.
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