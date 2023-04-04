Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.04.2023 : 77,951
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.04.2023 : 84,6185
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:59

Путин: экспорт российской сельхозпродукции вырос в разы

Президент России Владимир Путин заявил, что экспорт сельскохозяйственной продукции вырос в несколько раз. Об этом он сообщили во время своего визита в Тулу.

Однако это нельзя сказать об импорте, он, наоборот, сократился. В настоящее время Россия борется за рынки сбыта своих сельскохозяйственных товаров.

Напомним, выступая с посланием к Федеральному собранию глава государства отметил, что экспорт сельскохозяйственной продукции в 2022–2023 года составит 55-60 млн тонн зерна.

Мир

МИД: РФ будет предпринимать меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Меры будут комплексными

Читать полностью

Парламент Литвы запретил гражданам России покупать недвижимость

Кроме того, приостанавливается рассмотрение просьб о выдаче россиянам видов на жительство и предоставление литовского гражданства.

Читать полностью

Общество

Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров

Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube

Читать полностью

Галустян получил армянское гражданство

На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.

Читать полностью

Новости