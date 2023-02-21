Россия на пороге нового цикла роста экономики страны, заявил лидер РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

«Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер»

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе в режиме реального времени.