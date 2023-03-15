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  • Опубликована сегодня в 21:50

Путин назначил исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа

Владислав Кузнецов стал исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа по распоряжению президента России Владимира Путина. Соответствующее решение было озвучено в ходе рабочей встречи по видео-конференц-связи. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Соответствующий указ последует"

Небольшая справка: ранее Владислав Кузнецов занимал пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.

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