Владислав Кузнецов стал исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа по распоряжению президента России Владимира Путина. Соответствующее решение было озвучено в ходе рабочей встречи по видео-конференц-связи. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Соответствующий указ последует"
Небольшая справка: ранее Владислав Кузнецов занимал пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.
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