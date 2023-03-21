Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.03.2023 : 76,8373
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.03.2023 : 82,5428
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:43

Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время, а именно после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, проводить встречу с американским лидером Джо Байденом. Этой информацией поделился помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

"Только знаю, что такая встреча не планируется"

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого Дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что звонок президента США и председателя КНР ещё не запланирован.

Мир

Путин: Россия поддерживает расчёты в юанях при торговле с другими странами

Это будет осуществляться со странами Азии, Африки и Латинской Америки

Читать полностью

Венгрия не позволит Киеву вступить в ЕС и НАТО без восстановления прав венгров

Украина обязана восстановить права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше

Читать полностью

Общество

Samsung за 2022 год потерял 2,9 млрд рублей в России

Годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в 6,5 млрд рублей

Читать полностью

"Мошенничество": Пригожин прокомментировал информацию о просьбе оказать поддержку ЧВК "Вагнер" от его имени

Евгений Пригожин назвал "мошенничеством" все просьбы о финансовой помощи от лица якобы ЧВК "Вагнер".

Читать полностью

Новости