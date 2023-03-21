Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время, а именно после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, проводить встречу с американским лидером Джо Байденом. Этой информацией поделился помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

"Только знаю, что такая встреча не планируется"

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого Дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что звонок президента США и председателя КНР ещё не запланирован.