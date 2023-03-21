Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время, а именно после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, проводить встречу с американским лидером Джо Байденом. Этой информацией поделился помощник лидера РФ Юрий Ушаков.
"Только знаю, что такая встреча не планируется"
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого Дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что звонок президента США и председателя КНР ещё не запланирован.
Путин: Россия поддерживает расчёты в юанях при торговле с другими странами
Это будет осуществляться со странами Азии, Африки и Латинской Америки
Венгрия не позволит Киеву вступить в ЕС и НАТО без восстановления прав венгров
Украина обязана восстановить права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше
Samsung за 2022 год потерял 2,9 млрд рублей в России
Годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в 6,5 млрд рублей
"Мошенничество": Пригожин прокомментировал информацию о просьбе оказать поддержку ЧВК "Вагнер" от его имени
Евгений Пригожин назвал "мошенничеством" все просьбы о финансовой помощи от лица якобы ЧВК "Вагнер".