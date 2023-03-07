Путин встретился с врио Запорожской области Балицким

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, где оба политика обсудили вопросы социально-экономического развития региона, безопасности и статуса добровольческого батальона имени Судоплатова. Такой информацией поделился пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, добавив, что дипломаты также особое внимание уделили вопросам совершенствования сельскохозяйственной отрасли.

Ранее российский лидер провел встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумаковым. По данным пресс-службы Кремля, глава региона доложил о социально-экономической ситуации в области.