Путин посетил авиазавод в Бурятии

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Бурятию и посетил Улан-Удэнский авиационный завод. Визит состоялся 14 марта, в перспективе которой также было проведение совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.
Ниже представлены главные заявления лидера РФ:
- Прошлый год пошел только на пользу России, она стала гораздо более суверенной и самостоятельной в сфере экономики и финансов. «Участники экономической деятельности в России подросли, окрепли, у них уровень культуры появился свой, свои наработанные связи во всем мире. Они легко и просто заменили уходящих», - заявил Путин;
- Если для Запада в ситуации с Украиной речь идет об улучшении геополитического состояния, то для России это борьба за выживание государственности;
- Россиянам необходимо проявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит, и тогда будет победа;
- Дефицит кадров в оборонно-промышленном комплексе мешает выполнять госзаказ, но если ничего не мешает, можно спать ложиться;
- Минпромторг подготовил список приоритетных профессий для Минобороны по отсрочке от службы.
Стоит отметить, что Путин посещает Бурятию в четвертый раз - один из своих визитов он сделал, будучи в должности премьер-министра страны.
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