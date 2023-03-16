Песков: Путин и Асад обсудили военно-техническое сотрудничество

Состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его сирийским коллегой Башар Асадом, в ходе которых лидеры обсудили перспективное военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщил пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков.
"Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, как ВТС, разумеется, тоже обсуждалось. Не все результаты переговоров могут опубличить по понятным причинам"
Напомним, что переговоры между Путиным и Асадом длились три часа.
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