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  • Опубликована сегодня в 21:02

Переговоры Путина и Асада длились три часа

Начатые в 17:06 по мск переговоры между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом завершились около 20:00. В общей сложности, встреча продлилась три часа, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что бедеса представителей двух стран, по сообщению Кремля, планировалась строиться на обсуждении актуальных вопросов "дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", а также перспектив комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

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