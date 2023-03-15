Переговоры Путина и Асада длились три часа

Начатые в 17:06 по мск переговоры между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом завершились около 20:00. В общей сложности, встреча продлилась три часа, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что бедеса представителей двух стран, по сообщению Кремля, планировалась строиться на обсуждении актуальных вопросов "дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", а также перспектив комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
Директора Запорожской АЭС обвиняют в "пособничестве России"
Прокуратура Украины отправила ему повестку с требованием прибыть на допрос в Службу безопасности страны
Рогов: в Запорожской области отбили атаку ВСУ
На данный момент ситуация находится под контролем ВС РФ
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля