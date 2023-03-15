Переговоры Путина и Асада длились три часа

Начатые в 17:06 по мск переговоры между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом завершились около 20:00. В общей сложности, встреча продлилась три часа, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что бедеса представителей двух стран, по сообщению Кремля, планировалась строиться на обсуждении актуальных вопросов "дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", а также перспектив комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.