Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) временно остается без российской стооны. В послании Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил о приостановлении участия страны в Московском соглашении.
«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ. Повторю, не выходит из Договора, нет, а именно приостанавливает своё участие»
Как сказал лидер государства, РФ нужно понять, каким целям следуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритарния, чтобы вновь вернуться в данному вопросы.
Напомним, что в 2002 году был подписан Договор о СНП между Россией и США, в котором говорится об ограничении количества ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве, до 1700-2200 для каждой из сторон.
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