Генерал-полковник Николай Гречушкин больше не занимает должность заместителя главы МЧС, указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"
Под скоращение попал не только Гречушкин. Так, от должности был освобожден первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Всего у главы МЧС, согласно положению о министерстве, должно быть девять заместителей.
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