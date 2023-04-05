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  • Опубликована сегодня в 15:14

Путин освободил Николая Гречушкина от должности замглавы МЧС России

Генерал-полковник Николай Гречушкин больше не занимает должность заместителя главы МЧС, указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

Под скоращение попал не только Гречушкин. Так, от должности был освобожден первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Всего у главы МЧС, согласно положению о министерстве, должно быть девять заместителей.

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