Генерал-полковник Николай Гречушкин больше не занимает должность заместителя главы МЧС, указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

Под скоращение попал не только Гречушкин. Так, от должности был освобожден первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Всего у главы МЧС, согласно положению о министерстве, должно быть девять заместителей.