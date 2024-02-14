Президент России Владимир Путин сообщил, что МЧС - мобильная и оснащенная структура. По информации РИА Новости, об этом он заявил на коллегии ведомства.

"Сегодня МЧС отвечает за решение широкого круга крайне важных задач. Прежде всего — за защиту людей от чрезвычайных ситцаций", — сказал президент России.

Кроме того, Владимир Путин упомянул, что в функции сотрудников МЧС входят ликвидация последствий различных природных явлений и техногенных катастроф, развитие системы гражданской обороны, предупреждение и устранение пожаров. По его словам, в 2023 году, спасатели МЧС работали в сложных и нестандартных условиях.

При этом он высоко оценил роль МЧС в устранении последствий пожаров и паводков в Поволжье, Сибири, на Дальнем востоке, а также на юге страны. Также Владимир Путин отметил мужественные действия МЧС в новых регионах.