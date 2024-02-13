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Владимир Путин рассказал об уникальных инновациях в медицине РФ
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  • Опубликована сегодня в 15:15

Владимир Путин рассказал об уникальных инновациях в медицине РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о своей поддержке уникальным инновациям в отечественной медицине и выразил готовность к сотрудничеству с зарубежными партнерами в этой области.

Во время приветствия на Втором Форуме будущих технологий, он подчеркнул значения использования современных научных достижений, включая искусственный интеллект, генетику и нейротехнологии, в российском здравоохранении.

Президент подчеркнул, что все уровни системы здравоохранения будут оснащены передовыми технологиями, начиная от первичного уровня. Одним из главных приоритетов будет являться персонализированный подход к медицинской помощи, нацеленный на каждого пациента.

Это позволит эффективно предотвращать, диагностировать и лечить опасные болезни, а также улучшить качество жизни граждан России.

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