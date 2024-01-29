Белоруссия перешла в ранг атомной державы после того, как в стране с помощью РФ была построена Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), как заявил президент Владимир Путин. Эти слова были произнесены главой государства во время заседания высшего госсовета Союзного государства.
Президент России отметил, что это значительное продвижение вперёд, подчеркнув, что строительство БелАЭС не только создало энергетическую станцию, но и породило новую отрасль, открывающую новые возможности для страны в области экономики, технологий и науки.
Вспоминая о успешном завершении строительства второго энергоблока БелАЭС при участии России в прошлом году, президент подчеркнул важность этого достижения.
В декабре министерство энергетики Белоруссии сообщило о включении в сеть первого энергоблока БелАЭС после планово-предупредительного ремонта, в ходе которого были введены в эксплуатацию 42 тепловыделяющие сборки с свежим ядерным топливом.
Российские удобрения стали уверенным козырем
О зависимости ЕС от российских удобрений заявил норвежский представитель одной из компаний.
В Техасе хотят проложить колючую проволоку по всей границе штата
Штат "Техас" грозится отгородиться от мигрантов Мексики колючей проволок длиной в тысячи километров, и если Байден даст команду убрать этот забор, то ему потребуется «очень много кусачек», шутят в мятежном штате. Губернатор Южной Дакоты ранее пообещал даже предоставить Техасу колючую проволоку, если её уберут по решению суда;
Врачи из РФ сталкиваются с увеличенным количеством случаев ожирения у пациентов
Российские врачи сталкиваются с увеличивающимся числом случаев ожирения, что приводит к увеличению оперативных вмешательств для лечения этого заболевания. Согласно данным Общероссийского бариатрического реестра, с 2020 года количество операций по борьбе с ожирением выросло на 172%, достигнув 8955 в 2023 году.
В Москве компания производитель косметики выпустила 3 миллиона единиц товаров за год
В 2023 году московская компания BAZE professional, специализирующаяся на производстве уходовой косметики, а также бытовой химии, достигла впечатляющих результатов, выпустив более 3 миллионов единиц продукции за год.