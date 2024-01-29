Путин поприветствовал приобретение Белоруссией ранга атомной державы

Белоруссия перешла в ранг атомной державы после того, как в стране с помощью РФ была построена Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), как заявил президент Владимир Путин. Эти слова были произнесены главой государства во время заседания высшего госсовета Союзного государства.

Президент России отметил, что это значительное продвижение вперёд, подчеркнув, что строительство БелАЭС не только создало энергетическую станцию, но и породило новую отрасль, открывающую новые возможности для страны в области экономики, технологий и науки.

Вспоминая о успешном завершении строительства второго энергоблока БелАЭС при участии России в прошлом году, президент подчеркнул важность этого достижения.

В декабре министерство энергетики Белоруссии сообщило о включении в сеть первого энергоблока БелАЭС после планово-предупредительного ремонта, в ходе которого были введены в эксплуатацию 42 тепловыделяющие сборки с свежим ядерным топливом.