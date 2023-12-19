Путин дал поручение провести проверку видеоиграм на соответствие российским законам

Президент России Владимир Путин поручил организацию мониторинга информации, представленной в видеоиграх, с целью проверки ее соответствия законам Российской Федерации. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Кремля.
В выданных указаниях главы государства указывается, что с участием заинтересованных организаций требуется разработать и реализовать комплекс мер, направленных на осуществление контроля за информацией, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с использованием этих игр, с учетом ее соответствия законодательству РФ.
Также поставлена задача разработать меры по поддержке и развитию отечественного рынка видеоигр и игровых сервисов, а также провести классификацию видеоигр с учетом способа их распространения, формата использования и содержащейся в них информации.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который должен предоставить доклад к 30 апреля.
Ранее Президент высказывал мнение о важности сферы видеоигр.
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