Путин дал поручение провести проверку видеоиграм на соответствие российским законам

Президент России Владимир Путин поручил организацию мониторинга информации, представленной в видеоиграх, с целью проверки ее соответствия законам Российской Федерации. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Кремля.

В выданных указаниях главы государства указывается, что с участием заинтересованных организаций требуется разработать и реализовать комплекс мер, направленных на осуществление контроля за информацией, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с использованием этих игр, с учетом ее соответствия законодательству РФ.

Также поставлена задача разработать меры по поддержке и развитию отечественного рынка видеоигр и игровых сервисов, а также провести классификацию видеоигр с учетом способа их распространения, формата использования и содержащейся в них информации.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который должен предоставить доклад к 30 апреля.

Ранее Президент высказывал мнение о важности сферы видеоигр.