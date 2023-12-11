Объявлено количество обращений, поступивших на прямую линию к Путину

Колл-центр Народного фронта получил более миллиона сто тысяч обращений от граждан в формате звонков и текстовых сообщений перед предстоящей совместной прямой линией и пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина. Эти данные были представлены телеканалом "Россия 24".

По информации канала, россияне обратились в колл-центр более восьми сотен тысяч раз, отправили 290 тысяч SMS и почти 65 тысяч MMS соответственно.

1 декабря "Россия-24" сообщил, что граждане России начали направлять свои обращения в колл-центр Народного фронта в преддверии совместной прямой линии и итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, запланированных на 14 декабря.

8 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Путин выделил время для ознакомления с посланиями граждан, поступающими в большом объеме в колл-центр прямой линии.

Он также определил наиболее актуальные темы вопросов от россиян к главе государства на предстоящей прямой линии, которая пройдет 14 декабря.