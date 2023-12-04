Путин предложил амнистию определенным группам женщин-заключенных

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о неотложной необходимости принятия решений относительно амнистии женщин, отбывающих наказание в тюрьмах. Об этом глава государства объявил в ходе заседания Совета по правам человека, сообщает РИА Новости.
Путин высказал готовность рассмотреть возможность амнистии для "некоторых категорий" женщин, отбывающих наказание, особенно тех, кто находится в заключении за преступления, не связанные с насилием. Президент подчеркнул, что речь идет о ненасильственных преступлениях.
"Я считаю, что необходимо подготовить и принять решение по амнистии некоторых групп женщин, находящихся в местах лишения свободы", — отметил президент.
В начале ноября главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России, Адольф Шаевич, высказал свою позицию в ответ на запрос Хасбика и Хабиба относительно амнистии для участников еврейских погромов. Он также отметил, что те, кто устроил погромы в Дагестане, не имеют представления о мусульманстве, поскольку в Коране отсутствуют "жестокие вещи", которые они осуществили.
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