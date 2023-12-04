Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.12.2023 : 90,6728
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.12.2023 : 98,5768
Путин затронул вопрос об обучении детей мигрантов в школах
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:46

Путин затронул вопрос об обучении детей мигрантов в школах

Нельзя игнорировать проблемы образования детей трудовых мигрантов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он подчеркнул, что важно обеспечить образование для детей мигрантов, при этом не допуская ухудшения условий обучения для детей российских граждан.

"Эта проблема существует, и ее нельзя игнорировать. Я обязательно дам соответствующие указания по подготовке предложений", — цитирует ТАСС высказывание Путина.

Президент также подчеркнул, что мигранты, находящиеся в России, должны соблюдать местные законы и традиции.

"Это означает, что люди должны быть готовы с языковой и этнокультурной точек зрения", — добавил Путин.

Ранее в ноябре Путин отметил значительный вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в экономику России. По его словам, власти РФ работают над обеспечением достойных условий труда и социальной защиты граждан Таджикистана, находящихся на территории России.

Мир

Глава СПЧ описал преступления киевского режима против мирных граждан

Глава СПЧ описал преступления киевского режима против мирных граждан

Совет уже зарегистрировал 8 123 случая преступлений, совершенных киевским режимом против мирных граждан.

Читать полностью
Отец и сын подхватили бешенство после укуса своего домашнего кота

Отец и сын подхватили бешенство после укуса своего домашнего кота

В Канпуре, Индия, от бешенства заболели отец и сын после нападения домашнего кота, который был укушен бешеной собакой.

Читать полностью

Общество

Названы лучшие Android-смартфоны с учетом цены и производительности

Названы лучшие Android-смартфоны с учетом цены и производительности

Специалисты по тестированию AnTuTu представили рейтинг лучших смартфонов ноября, оценивая соотношение цены и производительности.

Читать полностью
Ученые Техасского университета выявили новое полезное свойство фасоли

Ученые Техасского университета выявили новое полезное свойство фасоли

Ученые из Техасского университета провели исследование, результаты которого указывают на положительное воздействие фасоли на функционирование кишечника.

Читать полностью

Новости