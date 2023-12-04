Путин затронул вопрос об обучении детей мигрантов в школах

Нельзя игнорировать проблемы образования детей трудовых мигрантов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он подчеркнул, что важно обеспечить образование для детей мигрантов, при этом не допуская ухудшения условий обучения для детей российских граждан.

"Эта проблема существует, и ее нельзя игнорировать. Я обязательно дам соответствующие указания по подготовке предложений", — цитирует ТАСС высказывание Путина.

Президент также подчеркнул, что мигранты, находящиеся в России, должны соблюдать местные законы и традиции.

"Это означает, что люди должны быть готовы с языковой и этнокультурной точек зрения", — добавил Путин.

Ранее в ноябре Путин отметил значительный вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в экономику России. По его словам, власти РФ работают над обеспечением достойных условий труда и социальной защиты граждан Таджикистана, находящихся на территории России.