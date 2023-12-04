Путин затронул вопрос об обучении детей мигрантов в школах

Нельзя игнорировать проблемы образования детей трудовых мигрантов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он подчеркнул, что важно обеспечить образование для детей мигрантов, при этом не допуская ухудшения условий обучения для детей российских граждан.
"Эта проблема существует, и ее нельзя игнорировать. Я обязательно дам соответствующие указания по подготовке предложений", — цитирует ТАСС высказывание Путина.
Президент также подчеркнул, что мигранты, находящиеся в России, должны соблюдать местные законы и традиции.
"Это означает, что люди должны быть готовы с языковой и этнокультурной точек зрения", — добавил Путин.
Ранее в ноябре Путин отметил значительный вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в экономику России. По его словам, власти РФ работают над обеспечением достойных условий труда и социальной защиты граждан Таджикистана, находящихся на территории России.
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