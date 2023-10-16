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Путин созвонился с представителями Ирана, Сирии, Палестины и Египта с целью обсудить ситуацию в секторе Газа
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  • Опубликована сегодня в 18:49

Путин созвонился с представителями Ирана, Сирии, Палестины и Египта с целью обсудить ситуацию в секторе Газа

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с руководителями Сирии, Башаром Асадом, Ирана, Эбрахимом Раиси, Палестины, Махмудом Аббасом, и Египта, Абдель Фаттахом ас-Сиси, чтобы обсудить критическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, как сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России выслушал соображения и оценки коллег, акцентировавших остроту гуманитарной ситуации в Газе и необходимость снятия блокады сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров", — говорится в сообщении.

Согласно официальному сообщению, в ходе бесед также была высказана серьезная тревога по поводу возможности эскалации конфликта и его перерастания в региональное вооруженное столкновение.

Президент Путин и руководители Сирии, Ирана, Палестины и Египта выразили обеспокоенность ростом насилия и числа жертв в секторе Газа. В ходе бесед Президент Путин подчеркнул недопустимость насилия по отношению к мирным гражданам и подчеркнул необходимость его немедленного прекращения.

Также был обсужден вопрос содействия со стороны Египта в организации эвакуации российских граждан из сектора Газа. Президент Путин подтвердил готовность Москвы к совместным усилиям с конструктивно настроенными партнерами с целью прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. Президент Путин в своей беседе с лидерами стран Ближнего Востока также отметил, что застой в процессе мирного урегулирования конфликта является одной из причин обострения ситуации в Палестине.

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