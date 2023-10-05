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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность Международного юридического форума для сближения правовых систем
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  • Опубликована сегодня в 13:55

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность Международного юридического форума для сближения правовых систем

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, выразил приветствие участникам XII Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, отметив значимость этого мероприятия для сближения правовых систем и развития конструктивного профессионального диалога. В приветствии главы государства, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что форум стал авторитетной площадкой для обмена мнениями между представителями судейского сообщества и внес весомый вклад в развитие конструктивного профессионального диалога, а также в сближение и гармонизацию правовых систем.

Президент Путин подчеркнул, что в современных условиях, когда мир переживает процесс многополярного мироустройства и сталкивается с новыми глобальными вызовами, деятельность форума особенно актуальна и важна. Участники форума анализируют различные аспекты правосудия, исследуют перспективы совершенствования судопроизводства и разрабатывают общие юридические подходы и концепции. Важно отметить, что такая работа соответствует приоритетам, направленным на укрепление интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе принципов международного права и уважения законных интересов друг друга.

Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона стартовал в видеоформате с участием председателей судов и представителей 16 государств. Президент выразил пожелания успехов участникам мероприятия и всего самого доброго в их деле.

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