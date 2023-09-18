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  • Опубликована сегодня в 17:26

Путин поручил правительству поддержать объем строительства автодорог

Президент Российской Федерации, Владимир Путин дал поручение правительству страны разработать меры, направленные на поддержание объемов строительства автомобильных дорог не менее чем на текущем уровне, который был достигнут в 2023 году. Этот важный вопрос был вынесен на повестку дня, и целью является обеспечение стабильности и развития дорожной инфраструктуры.

В рамках данного поручения правительству необходимо представить предложения, которые позволят сохранить объемы строительства автомобильных дорог на уровне не ниже, чем уровень, достигнутый в текущем году, 2023. Также важно учесть возможность опережающего строительства объектов, которые включены в списки мероприятий по дорожной деятельности на период с 2023 по 2027 годы. Это может быть достигнуто в том числе за счет привлечения внебюджетного финансирования.

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