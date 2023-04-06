Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщило ТАСС.

Во время встречи глава государства заявил, что на одном из участков фронта вооруженные силы Украины уничтожили сегодня 14 своих военных, которые сдавались в плен, поэтому Россия на Украине имеет дело с режимом, в наивысшей степени жестоким даже по отношению к своим военнослужащим.

Кроме того, по словам президента, первостепенная задача Минобороны РФ состоит в том, чтобы отодвигать боевые порядки ВСУ на расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб российским городам и селам.

Также Путин подчеркнул, что в настоящий момент разрабатываются планы строительства новых участков железной дороги в новых регионах РФ.