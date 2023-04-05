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  • Опубликована сегодня в 18:06

Путин призвал быстрее интегрировать новые регионы в состав России

Надо сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание Совбеза РФ.

По его словам, сегодня есть все основания полагать, что при подготовке терактов в новых регионах задействован потенциал третьих стран, передает ТАСС.

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