Надо сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание Совбеза РФ.

По его словам, сегодня есть все основания полагать, что при подготовке терактов в новых регионах задействован потенциал третьих стран, передает ТАСС.