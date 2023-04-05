Надо сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание Совбеза РФ.
По его словам, сегодня есть все основания полагать, что при подготовке терактов в новых регионах задействован потенциал третьих стран, передает ТАСС.
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Американские чиновники сообщили, что Пекин не поддерживает назначения новой даты для отмененного визита госсекретаря США Энтони Блинкина.
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Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.