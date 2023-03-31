Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.03.2023 : 77,0863
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.03.2023 : 83,7639
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:37

Путин выступил с обновленной концепцией внешней политики РФ

Логика обновленной Концепции внешней политики РФ отражает изменения на внешнеполитическом контуре после начала специальной военной операции. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время оглашения новой редакции основного документа, регламентирующего деятельность МИД РФ.

Кроме того, в обновленной Концепции США прямо названы главным проводником антироссийской линии. Проводится тезис об использовании ВС для отражения или предотвращения нападения на Россию или ее союзников, а также заявляется стратегическое партнерство с Китаем и Индией.

Мир

Корейские танки К2 будут строить в Польше

Варшава и Сеул договорились о производстве в Польше корейских танков K2, сообщило РИА "Новости".

Читать полностью

Песков: СВО является единственным путем достижения поставленных целей

Путин и Лукашенко обсудят этот вопрос

Читать полностью

Общество

Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей

Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

Читать полностью

В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств

Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель

Читать полностью

Новости