Путин выступил с обновленной концепцией внешней политики РФ

Логика обновленной Концепции внешней политики РФ отражает изменения на внешнеполитическом контуре после начала специальной военной операции. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время оглашения новой редакции основного документа, регламентирующего деятельность МИД РФ.
Кроме того, в обновленной Концепции США прямо названы главным проводником антироссийской линии. Проводится тезис об использовании ВС для отражения или предотвращения нападения на Россию или ее союзников, а также заявляется стратегическое партнерство с Китаем и Индией.
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