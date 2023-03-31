Путин выступил с обновленной концепцией внешней политики РФ

Логика обновленной Концепции внешней политики РФ отражает изменения на внешнеполитическом контуре после начала специальной военной операции. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время оглашения новой редакции основного документа, регламентирующего деятельность МИД РФ.

Кроме того, в обновленной Концепции США прямо названы главным проводником антироссийской линии. Проводится тезис об использовании ВС для отражения или предотвращения нападения на Россию или ее союзников, а также заявляется стратегическое партнерство с Китаем и Индией.