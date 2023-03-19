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  • Опубликована сегодня в 7:00

Путин приехал в Мариуполь и познакомился с планом восстановления города

Президент РФ Владимир Путин впервые после начала спецоперации посетил Мариуполь. В город он прилетел на вертолете, а по жилым кварталом передвигался за рулем автомобиля. Во время поездки глава государства пообщался с местными жителями.

Кроме того во время поездки вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. Он рассказал о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ и медучреждений, сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА "Новости".

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