Президент РФ Владимир Путин возможно примет участие в работе саммита G20 в Индии, поскольку Россия продолжает полноформатное участие в организации, но решение о поездке еще не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате G20, намерена и дальше это делать. Но решение пока не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в саммите, передает РИА "Новости".

Ранее британское издание The Independent сообщило, что Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет в сентябре в столице Индии.