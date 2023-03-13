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  • Опубликована сегодня в 13:46

В Кремле не исключили участие Путина в саммите G20 в сентябре нынешнего года

Президент РФ Владимир Путин возможно примет участие в работе саммита G20 в Индии, поскольку Россия продолжает полноформатное участие в организации, но решение о поездке еще не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате G20, намерена и дальше это делать. Но решение пока не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в саммите, передает РИА "Новости".

Ранее британское издание The Independent сообщило, что Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет в сентябре в столице Индии.

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