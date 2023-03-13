Президент РФ Владимир Путин возможно примет участие в работе саммита G20 в Индии, поскольку Россия продолжает полноформатное участие в организации, но решение о поездке еще не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате G20, намерена и дальше это делать. Но решение пока не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в саммите, передает РИА "Новости".
Ранее британское издание The Independent сообщило, что Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет в сентябре в столице Индии.
В Кремле не стали комментировать информацию о том, что Индия будет соблюдать потолок цен на нефть из России
Все решения приняты Владимиром Путиным
Британия в своей оборонной доктрине назвала Россию главной угрозой для европейской безопасности
Новая оборонная стратегия Великобритании называет Россию главной угрозой для европейской безопасности.
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать