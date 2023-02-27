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  • Опубликована сегодня в 20:20

Президент РФ поблагодарил известных блогеров

Президент России Владимир Путин выразил благодарность известным блогерам Мизаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию Пучкову.

Данная новость была опубликована на официальном портале правовой информации.

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