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СВР: Запад констатировал рост недовольства украинцев
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:24

СВР: Запад констатировал рост недовольства украинцев

В Соединенных Штатах и Европейском Союзе устанавливают, что у украинских жителей усиливается недовольство продолжительной продолжающейся ситуацией с Россией, огласили в офисе СВР.

По информации Службы Внешней Разведки России, источники СВР сообщают, что на западе крайне беспокоятся о развитии общественного мнения в Украине. В Министерстве иностранных дел США и Европейской службе внешней политики подмечают, что среди граждан Украины нарастает недовольство продолжающимся конфликтом с Россией. Доверие к государственным учреждениям снижается, апатия быстро распространяется. В украинской армии растет количество случаев дезертирства и добровольной сдачи в российский плен.

Фото: www.flickr.com/Juan Antonio Segal (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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