В Соединенных Штатах и Европейском Союзе устанавливают, что у украинских жителей усиливается недовольство продолжительной продолжающейся ситуацией с Россией, огласили в офисе СВР.

По информации Службы Внешней Разведки России, источники СВР сообщают, что на западе крайне беспокоятся о развитии общественного мнения в Украине. В Министерстве иностранных дел США и Европейской службе внешней политики подмечают, что среди граждан Украины нарастает недовольство продолжающимся конфликтом с Россией. Доверие к государственным учреждениям снижается, апатия быстро распространяется. В украинской армии растет количество случаев дезертирства и добровольной сдачи в российский плен.

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