Российское общество объединилось вокруг президента РФ Владимира Путина, несмотря на давление западных стран, экономика твердо стоит на ногах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, из которых следует, что Путину доверяют 79,1% россиян, одобряют его работу 76%.

"Это, скорее, целый комплекс факторов. Вы знаете, что самое главное — это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный, но общество консолидируется и консолидируется вокруг президента", — отметил Песков, передает РИА "Новости".

По его словам, российская экономика сегодня твердо стоит на ногах, в стране сохраняется макро- и микростабильность. Более того, по некоторым направлениям экономика уже перешла в фазу развития.