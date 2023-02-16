Российские политологи предположили, о чем президент России Владимир Путин будет говорить в своем обращении к Федеральному собранию.
По словам экспертов, Владимир Путин может обратиться к украинскому народу, заявить о важности противостояния коллективному Западу, а также затронуть тему возросшей за последний год роли регионов, передает РИА "Новости".
Предположительно, обязательной частью выступления станут слова о спецоперации и поддержке ее участников.
Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин огласит послание 21 февраля в Гостином дворе. По его словам, президент в этом послании сделает акцент на текущей ситуации — спецоперация, экономика и социальная сфера.
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