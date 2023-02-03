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  • Опубликована сегодня в 10:59

Фонд "Общественное мнение" огласил итоги опроса о доверии к президенту Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78% россиян. При этом больше половины считают, что он хорошо работает на своем посту. Об этом сообщил фонд "Общественное мнение".

Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства — таких 78%. "Скорее не доверяют" ему 14% респондентов. Еще 9% затруднились с ответом.

Считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 78% опрошенных, 10% уверены, что он работает скорее плохо. Затруднились с ответом 11% респондентов.

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