Президенту России Владимиру Путину доверяют 78% россиян. При этом больше половины считают, что он хорошо работает на своем посту. Об этом сообщил фонд "Общественное мнение".

Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства — таких 78%. "Скорее не доверяют" ему 14% респондентов. Еще 9% затруднились с ответом.

Считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 78% опрошенных, 10% уверены, что он работает скорее плохо. Затруднились с ответом 11% респондентов.