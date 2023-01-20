Согласно результатам опроса фонда "Общественное мнение", уровень доверия президенту Владимиру Путину среди граждан страны составляет 76%.
При этом 15% участников опроса отметили, что не доверяют главе государства, еще 9% респондентов не смогли высказать свое мнение.
Отмечается, что 78% россиян считают, что Путин работает хорошо на своей посту. 11% граждан считают, что работа политика плохая, 12% — затруднились с ответом.
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