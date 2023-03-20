Очередной обстрел со стороны ВСУ стал причиной обесточивания поселка Путиловка в Киевском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

"В результате обстрела Киевского района повреждена электроопора. По информации местных жителей, Путиловка обесточена"

Напомним, ранее ВСУ обстреляли Александровку 10-ю ракетами из РСЗО.