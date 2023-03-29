Участница скандально известной группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (признанная в России иностранным агентом) объявлена в розыск. Об этом сообщает ТАСС.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, подробности которого пока не раскрываются.
1 марта 2023 года в Москве Следственный комитет возбудил в отношении Толоконниковой уголовное дело по стать оскорбление чувств верующих. Поводом для этого стали публикации в социальных сетях.
Сама обвиняемая проживает в Соединенных Штатах.
Напомним, в 2012 году Толоконникова совместно с участниками группы Pussy Riot была осуждена за непристойные танцы в храме Христа Спасителя в Москве. Ее осудили на два года колонии, но позднее амнистировали.
МАГАТЭ разрабатывает концепцию защиты Запорожской АЭС
Концепция в процессе разработки
Илон Маск и 1000 экспертов призвали остановить обучение нейросетей
Необходимо разработать протоколы безопасности
Ученые: магнитные бури разрушают до 25% озонового слоя Земли
В исследовании помогли аэростаты
Ученые выяснили, что пижма обыкновенная способствует замедлению старения
Пижма растет и в России