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  • Опубликована сегодня в 16:36

Участницу группы Pussy Riot объявили в розыск

Участница скандально известной группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (признанная в России иностранным агентом) объявлена в розыск. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, подробности которого пока не раскрываются.

1 марта 2023 года в Москве Следственный комитет возбудил в отношении Толоконниковой уголовное дело по стать оскорбление чувств верующих. Поводом для этого стали публикации в социальных сетях.

Сама обвиняемая проживает в Соединенных Штатах.

Напомним, в 2012 году Толоконникова совместно с участниками группы Pussy Riot была осуждена за непристойные танцы в храме Христа Спасителя в Москве. Ее осудили на два года колонии, но позднее амнистировали.

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