На данный момент, по заявлению врио главы ДНР Дениса Пушилина, ведутся боевые действия в районе Парасковиевки. Если победа последует за российской армией и село будет взято, то в дальнейшем украинские войска не смогут получать необходимое снабжение из Артемовска (Бахмута).
Помимо этого министерство обороны России подтвердило освобождение населенного пункта Красная Гора в ДНР к северу от Артемовска
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