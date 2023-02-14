На данный момент, по заявлению врио главы ДНР Дениса Пушилина, ведутся боевые действия в районе Парасковиевки. Если победа последует за российской армией и село будет взято, то в дальнейшем украинские войска не смогут получать необходимое снабжение из Артемовска (Бахмута).

Помимо этого министерство обороны России подтвердило освобождение населенного пункта Красная Гора в ДНР к северу от Артемовска