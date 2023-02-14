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  • Опубликована сегодня в 13:45

Пушилин: на севере от Артёмовска ведутся бои

На данный момент, по заявлению врио главы ДНР Дениса Пушилина, ведутся боевые действия в районе Парасковиевки. Если победа последует за российской армией и село будет взято, то в дальнейшем украинские войска не смогут получать необходимое снабжение из Артемовска (Бахмута).

Помимо этого министерство обороны России подтвердило освобождение населенного пункта Красная Гора в ДНР к северу от Артемовска

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