Германией руководят самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди. Заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.
Свое мнение Пушков выразил после того как глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа ведет войну против России.
"Германией руководят люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации. Бывшие немецкие лидеры — от Брандта до Коля — были бы в ужасе от таких преемников", — написал сенатор в своём Telegram.
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