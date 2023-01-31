Германией руководят самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди. Заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Свое мнение Пушков выразил после того как глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа ведет войну против России.