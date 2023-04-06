Число подключенных кинотеатров к программе Пушкинской карты превысило 2 тысячи: еженедельно к культурному проекту присоединяется около семи синематографов. Об этом сообщает Министерство культуры.
"325 кинотеатров - участников программы в первые недели февраля 2022 года. По итогам 2022 года число возросло до 2 тыс."
В первом квартале 2023 года участниками программы стали уже 2 124 кинотеатра. Напомним, что всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года.
Украина и Польша договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков
Подписан соответствующий меморандум
Правительство Финляндии ушло в отставку
До формирования нового кабинета министров, прежнее будет выполнять технические функции
"Плюс Дача" от "Яндекса Плюс" откроется в Москве в апреле
Культурное пространство будет включать и спортивные мероприятия
Рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт с 4 по 6 августа под Калугой
Помимо соответствующей музыки, гостей будет ожидать большое количество творческих и спортивных активностей