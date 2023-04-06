Число подключенных кинотеатров к программе Пушкинской карты превысило 2 тысячи: еженедельно к культурному проекту присоединяется около семи синематографов. Об этом сообщает Министерство культуры.

"325 кинотеатров - участников программы в первые недели февраля 2022 года. По итогам 2022 года число возросло до 2 тыс."

В первом квартале 2023 года участниками программы стали уже 2 124 кинотеатра. Напомним, что всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года.