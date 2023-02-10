В период с февраля 2022 года и по текущий момент "Пушкинской картой" оплатили более 7,5 млн билетов в кино на сумму, превышающую 2 млрд рублей. Об этом сообщает директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко.
"Почти для каждого четвёртого зрителя 14 - 22 лет, а это почти четверть всей аудитории, возможность оплаты билета по «Пушкинской карте» стала ключевой причиной выбора фильма. Данная программа повлияла и на саму структуру киноаудитории - она стала моложе», - сказал Давиденко.
Чаще всего зрители предпочитают потратить деньги с "Пушкинской карты" на киноленту режиссера Дмитрия Дьяченко "Чебурашка", кассовый сбор которой превысил 6 млрд рублей.
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