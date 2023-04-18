По результатам встреча между лидером Белоруссии Александром Лукашенко и врио главы ДНР Денисом Пушилиным стало известно о ближайшем сотрудничестве двух сторон в области сельского хозяйства.

Помимо этого, были обсуждены разные вопросы взаимовыгодного сотрудничества российского региона и белорусской стороны "в различных аспектах".

"В том числе в области сельского хозяйства с учётом высоких компетенций Беларуси, а также в сфере промышленности и строительства в связи с большими объёмами восстановления ДНР"

Ранее сообщалось, что белорусский лидер проводит в Минске встречу с Пушилиным.