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  • Опубликована сегодня в 11:48

Пушилин подписал указ о создании призывной комиссии в ДНР

В Telegram-канале "ДНР. Принято", где публикуются официальные документы региона, выставлен указ врио главы гособразования Дениса Пушилина о создании призывной комиссии в республике и местных администрациях.

"Указом... урегулированы меры по обеспечению призыва граждан 1996-2005 годов рождения на военную службу в Донецкой Народной Республике в 2023 году"

Ранее сообщалось, что в ЛНР мобилизованные и добровольцы проходят интенсивную боевую подготовку. Они учатся наносить удар противотанковой управляемой ракетой, а также осваивают крупнокалиберный пулемёт ДШК. Под руководством инструкторов новобранцы получают необходимые знания и навыки в специальных учебных центрах.

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