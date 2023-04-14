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  • Опубликована сегодня в 13:48

Пушилин подписал указ о ликвидации Генпрокуратуры ДНР

Указом врио главы ДНР Дениса Пушилина постановлена ликвидация генеральной прокуратуры региона: ведомство должно быть распущено до 1 октября. Официальный документ размещен на сайте главы республики.

Ранее президент России Владимир Путин упоминал, что Генеральная прокуратура РФ одной из первых среди государственных органов приступила к созданию своих структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Формирование подразделений правоохранительных органов и спецслужб в ДНР и других новых регионах должно быть завершено к 1 июня.

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