Пушилин подписал указ о ликвидации Генпрокуратуры ДНР

Указом врио главы ДНР Дениса Пушилина постановлена ликвидация генеральной прокуратуры региона: ведомство должно быть распущено до 1 октября. Официальный документ размещен на сайте главы республики.

Ранее президент России Владимир Путин упоминал, что Генеральная прокуратура РФ одной из первых среди государственных органов приступила к созданию своих структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Формирование подразделений правоохранительных органов и спецслужб в ДНР и других новых регионах должно быть завершено к 1 июня.