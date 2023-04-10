К текущему моменту ВС России контролирует более 75% территории Артемовска (Бахмута). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, добавив, что говорить о полном освобождении населенного пункта пока рано: в западной части города идут ожесточённые бои.
Ранее стало известно, что во время своей поездки в Артемовск (Бахмут) врио главы ДНР Денис Пушилин увидел те трудности, с которыми придется столкнуться при восстановлении территорий города. Своими впечатлениями он поделился в личном Telegram-канале.
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