Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин намерен обсудить план восстановления постарадавшего от рук украинской армии Артемовска (Бахмута) с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Таким решением поделился руководитель региона в эфире телеканалу "Россия-24".
"Мы могли сегодня оценить степень разрушений. Рано пока делать четкие планы по восстановлению, этому будет предшествовать серьезная работа, и я намерен обсудить этот вопрос с Маратом Хуснуллиным"
Ранее стало известно, что ВС России контролирует более 75% территории Артемовска (Бахмута), однако еще рано говорить о полном освобождении территории города.
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