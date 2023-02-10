Имущество украинского бизнесмена Рината Ахметова перешло в собственность государства, об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Есть уже процедура, утвержденная правительством Российской Федерации, как это будет происходить - будет ли вводиться доверительное управление. То есть эта процедура запущена", - сказал он на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями в Москве.
Пушилин также поделился информацией, что государству переходят владения и других "негодяев".
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