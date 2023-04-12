В Запорожской области ВС РФ уничтожили два опорных пункта противника

Подразделения РФ уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области, в результате чего было ликвидировано около десяти боевиков, заявил полковник Александр Гордеев.

"Силами и средствами воздушной разведки в районах населенных пунктов Гуляй Поле и Луговское были обнаружены и уничтожены два опорных пункта противника с применением артиллерийского огня, в результате чего было ликвидировано до десяти боевиков", — сообщил пресс-офицер группировки "Восток".