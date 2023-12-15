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В Горловке открыли пункты обогрева из-за ухудшения погодных условий
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  • Опубликована вчера в 23:44

В Горловке открыли пункты обогрева из-за ухудшения погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий в городе Горловка Донецкой Народной Республики в учреждениях образования и культуры начали функционировать пункты обогрева. Об этом сообщил мэр Иван Приходько, отметив, что такие меры были приняты для обеспечения комфортных условий в учреждениях.

Пункты обогрева будут работать до нормализации погоды, сообщает ТАСС.

Согласно информации Министерства угля и энергетики ДНР, из-за обледенения ЛЭП на территории республики осталось обесточенными 1 189 трансформаторных подстанций и порядка 116 тыс. бытовых абонентов к моменту 14:00 мск 15 декабря.

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