Врач назвал норму тыквы для взрослого человека в день: не более 300 граммов

Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, дал рекомендации по потреблению тыквы. Хотя тыква является питательным овощем, обладающим рядом полезных свойств для здоровья, важно помнить о количестве, которое вы потребляете, особенно из-за ее высокого гликемического индекса. Вот рекомендации, которыми он поделился:

Взрослые: Взрослым рекомендуется ограничить ежедневное потребление тыквы примерно до 200-300 граммов.

Дети: Детям рекомендуется употреблять около 100 граммов тыквы в день.

Эти рекомендации особенно важны для людей с определенными заболеваниями. Людям, страдающим сахарным диабетом, гастритом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчнокаменной болезнью (желчнокаменная болезнь) и панкреатитом, следует с осторожностью относиться к потреблению тыквы и, возможно, придется ограничить ее употребление.

Несмотря на эти соображения, тыква является очень питательным овощем, содержащим ценные микроэлементы и витамины, в том числе значительное количество каротина, даже больше, чем морковь. Некоторые из его преимуществ для здоровья включают поддержку пищеварения, укрепление иммунной системы, содействие пищеварению, снижение уровня "плохого" холестерина и положительное воздействие на сердце и печень. Важно употреблять тыкву в умеренных количествах и проконсультироваться с врачом, если у вас есть особые диетические проблемы или заболевания.