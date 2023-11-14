Пулково обгоняет Домодедово: Петербургский аэропорт второй по пассажиропотоку в России

С начала 2023 года аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге обслужил 17,5 миллиона пассажиров, впервые превзойдя Домодедово в Москве и заняв второе место по общему пассажиропотоку в стране. Эту информацию предоставила пресс-служба управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы". В 2022 году Пулково занимало третье место по общему пассажиропотоку и второе по внутреннему.
"С января по октябрь 2023 года аэропорт обслужил 17,5 миллиона пассажиров: 14,6 миллиона на внутренних рейсах и 2,9 миллиона на международных. Пулково опередило по объему перевозок Домодедово и Внуково, заняв второе место в России по пассажиропотоку. Самые популярные внутренние направления включают в себя Москву, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань, в то время как зарубежные популярные направления включают Анталью, Стамбул, Минск, Дубай и Ереван", — сообщили в пресс-службе.
В 2023 году аэропорт Пулково стал первым из крупнейших аэропортов России, перешедшим на российский софт для обслуживания пассажиров. Система мобильных посадочных и сервис "Мобильные кассы" были внедрены для ускорения обслуживания.
Генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково, Леонид Сергеев, отметил подписание дополнительного соглашения о строительстве второй очереди аэропорта, включая развитие терминального комплекса и строительство сопутствующей инфраструктуры, чтобы адаптироваться к будущему росту пассажиропотока. Ранее директор по авиационной коммерции "Воздушных ворот Северной столицы" Асият Халваши прогнозировала, что Пулково достигнет рекордных 20 миллионов пассажиров в 2023 году.
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